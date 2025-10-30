GRABADO el 30-10-2025

NO QUIERE EL SENADO Keiko oficializa su candidatura a la presidencia: buses llegaron en caravana

Keiko Fujimori oficializó su candidatura presidencial para las elecciones de 2026 por cuarta vez, frente a sus militantes en Trujillo. Dijo que no le gusta tomar la ruta fácil por lo que rechazó ir al Senado.



La ahora aspirante a la presidencia hizo oficial su candidatura por todo lo alto en un evento que fue amenizado con juegos, trivias y bailes mientras esperaban a la lideresa de Fuerza Popular.



Docenas de sus militantes llegaron en buses desde diversas partes de Lima y del Norte para apoyarla. Junto a ella, Miki Torres y Luis Galarreta integran la plancha presidencial.



Keiko advirtió que su objetivo es devolverle la paz a los peruanos con ella a la cabeza, y no desde el Senado, porque según dijo no busca premios consuelo ni inmunidad.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



keikofujimori fuerzapopular fujimorismo noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

¡CONGRESO NOS ENDEUDA! Las próximas generaciones pagarán la factura que nos deja este Congreso.

¿Qué leyes del Congreso están poniendo en riesgo la economía del Perú? AGENDA REGIONAL.

Candidatos y denuncias mutuas: mañana vence plazo para inscribir planchas Pico a Pico.

¡KEIKO NO BASTA! 19 de los 20 actuales legisladores fujimoristas se lanzan a la reelección.

SORPRENDIÓ Nobel de Economía: Fujimori tumbó la democracia elección de Castillo fue fantástica.

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista cuestiona autorización para Tía María emitida en crisis política.

NO QUIERE EL SENADO Keiko oficializa su candidatura a la presidencia: buses llegaron en caravana.

Ayacucho: Sunafil paraliza obras del Gobierno Regional por riesgos graves en seguridad laboral.

Junín: Congresista Ilich López acusa a Zósimo Cárdenas de mentir al Congreso.

¿EN QUÉ TRABAJA? Keiko Fujimori se asegura de callar críticas antes de oficializar su candidatura.

¡FUE ACTO HUMANITARIO! Justifican pedicure en el Congreso: La congresista padece cáncer avanzado.

"ESA ES LA JUSTICIA DE PERÚ" Víctima de extorsión va a comisaría y terminan poniéndole papeleta.

JERÍ SE BURLA DE LOS PERUANOS Las puestas en escena de Jerí frente a la inseguridad son una burla.

¿LA DEJAN SOLA? Porky evita respaldar a Chirinos tras su vergonzoso paso en El Valor de la Verdad.

ATENCIÓN CON ESTA APP Cientos de víctimas denuncian millonaria estafa en varias regiones del país.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.