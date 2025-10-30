GRABADO el 30-10-2025

SORPRENDIÓ Nobel de Economía: Fujimori tumbó la democracia elección de Castillo fue fantástica

¿QUÉ DIRÁN LOS FUJIMORISTAS? El Premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, afirmó que Alberto Fujimori derrocó la democracia en el Perú y estableció un régimen autocrático y profundamente corrupto, en compañía de Vladimiro Montesinos. Respecto a la elección de Pedro Castillo, la calificó como un hecho fantástico, pues representó un quiebre histórico al llevar a la presidencia a un líder de Cajamarca y fuera de la élite limeña. Sin embargo, cuestionó que Castillo no tuviera la capacidad para sostener su mandato.



