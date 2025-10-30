GRABADO el 30-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista cuestiona autorización para Tía María emitida en crisis política

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 30 octubre 2025

AREQUIPA: Congresista Jaime Quito cuestiona autorización para Tía María, emitida en medio de crisis política
CUSCO: Policía frustra traslado ilegal de ocho cráneos humanos enviados por encomienda desde Lima
LORETO: Alcalde no quiere devolver 50 mil soles que prestó para campaña
JUNÍN: Jefe de la ONPE en Huancayo: elecciones de abril serán las más complejas, con cinco votaciones a la vez
AYACUCHO: Tragedia en el centro histórico tras la muerte de una mujer por colapso de cornisa de arzobispado

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

