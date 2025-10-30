GRABADO el 30-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista cuestiona autorización para Tía María emitida en crisis política

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 30 octubre 2025



AREQUIPA: Congresista Jaime Quito cuestiona autorización para Tía María, emitida en medio de crisis política

CUSCO: Policía frustra traslado ilegal de ocho cráneos humanos enviados por encomienda desde Lima

LORETO: Alcalde no quiere devolver 50 mil soles que prestó para campaña

JUNÍN: Jefe de la ONPE en Huancayo: elecciones de abril serán las más complejas, con cinco votaciones a la vez

AYACUCHO: Tragedia en el centro histórico tras la muerte de una mujer por colapso de cornisa de arzobispado



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

¿Qué leyes del Congreso están poniendo en riesgo la economía del Perú? AGENDA REGIONAL.

Candidatos y denuncias mutuas: mañana vence plazo para inscribir planchas Pico a Pico.

¡KEIKO NO BASTA! 19 de los 20 actuales legisladores fujimoristas se lanzan a la reelección.

SORPRENDIÓ Nobel de Economía: Fujimori tumbó la democracia elección de Castillo fue fantástica.

PASÓ EN EL PERÚ: Congresista cuestiona autorización para Tía María emitida en crisis política.

NO QUIERE EL SENADO Keiko oficializa su candidatura a la presidencia: buses llegaron en caravana.

Ayacucho: Sunafil paraliza obras del Gobierno Regional por riesgos graves en seguridad laboral.

Junín: Congresista Ilich López acusa a Zósimo Cárdenas de mentir al Congreso.

¿EN QUÉ TRABAJA? Keiko Fujimori se asegura de callar críticas antes de oficializar su candidatura.

¡FUE ACTO HUMANITARIO! Justifican pedicure en el Congreso: La congresista padece cáncer avanzado.

"ESA ES LA JUSTICIA DE PERÚ" Víctima de extorsión va a comisaría y terminan poniéndole papeleta.

JERÍ SE BURLA DE LOS PERUANOS Las puestas en escena de Jerí frente a la inseguridad son una burla.

¿LA DEJAN SOLA? Porky evita respaldar a Chirinos tras su vergonzoso paso en El Valor de la Verdad.

ATENCIÓN CON ESTA APP Cientos de víctimas denuncian millonaria estafa en varias regiones del país.

Keiko Fujimori y López Aliaga se lanzan de candidatos y declaran guerra Pico a Pico.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.