GRABADO el 31-10-2025

¿Qué leyes del Congreso están poniendo en riesgo la economía del Perú? AGENDA REGIONAL

AGENDA REGIONAL Dos expertos explican las consecuencias de las leyes del Congreso por la que el Consejo Fiscal ha venido alertando perjuicios a la economía. En vivo por todas nuestras redes.



