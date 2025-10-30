GRABADO el 30-10-2025

¿EN QUÉ TRABAJA? Keiko Fujimori se asegura de callar críticas antes de oficializar su candidatura

Antes de oficializar su candidatura presidencial para las elecciones de 2026, Keiko Fujimori publicó un video en su canal donde repasa su trayectoria laboral, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.



La lideresa de Fuerza Popular relata su experiencia desde que, a los 19 años, asumió el cargo de primera dama del Perú durante el gobierno de su padre. En ese periodo también presidió la Fundación por los Niños del Perú, dedicada a apoyar a menores en situación de abandono, y creó la Fundación Cardio Infantil, que permitió operar del corazón a más de mil niños.



Tras culminar el gobierno de Alberto Fujimori, asegura haber fundado un emprendimiento dedicado a la exportación de productos naturales y aromaterapia. Luego cursó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia (EE. UU.) y trabajó en GM Asset Management, una empresa de manejo de fondos de pensiones en Nueva York.



De regreso al país, fue congresista desde 2006 y fundó el partido Fuerza Popular en 2010. En 2012 creó el Instituto Oportunidades, que ofrecía capacitaciones para jóvenes, docentes y emprendedores. También dirigió programas de formación política como la Escuela Naranja y capacitaciones para dirigentes.



Actualmente, señala que es Global Fellow del Adam Smith Center de la Florida International University, donde dicta conferencias y participa en actividades académicas internacionales. Además, colabora con la editorial Fogata, dirigida por su hermana Sachi Fujimori. Finalmente, destaca que su rol más importante es el de madre, al cual según afirma dedica tiempo y esfuerzo cada día.





Desde El Búho pe

