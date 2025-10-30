GRABADO el 30-10-2025

Ayacucho: Sunafil paraliza obras del Gobierno Regional por riesgos graves en seguridad laboral

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), a través de la Intendencia Regional de Ayacucho, ejecutó un operativo de control en dos obras del Gobierno Regional de Ayacucho, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. La intervención, realizada en la provincia de Huamanga, evidenció deficiencias que podrían comprometer la integridad de los trabajadores, lo que llevó a la paralización parcial de ambas obras.

Durante la fiscalización, los inspectores de la IRE Ayacucho constataron que, si bien existían medidas preventivas como barandas y equipos de protección personal, en la obra Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad Tramo Mollepata - Pongora se utilizaban andamios no certificados, considerados de alto riesgo por su potencial de provocar caídas graves. Por ello, Sunafil dispuso la suspensión temporal de las labores por dos días, tiempo en el que la entidad ejecutora deberá corregir las irregularidades detectadas.

De igual modo, en la obra Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial entre el tramo penal de Yanamilla y la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, se hallaron fallas en la delimitación de vías de acceso y zonas de evacuación, dificultando una respuesta adecuada ante posibles emergencias. En consecuencia, se ordenó una paralización parcial de cuatro días hasta que se implementen las medidas correctivas requeridas.

La supervisora a cargo del operativo informó que Sunafil realizará una nueva visita para verificar que las observaciones hayan sido levantadas y que las condiciones laborales cumplan con la normativa nacional. A nivel regional, la institución ha cerrado 138 órdenes de inspección en lo que va del 2025, de las cuales 93 derivaron de denuncias ciudadanas, mientras que 45 se originaron en operativos planificados, reflejando un esfuerzo sostenido por fortalecer la cultura de prevención en el sector construcción.



