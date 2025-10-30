GRABADO el 30-10-2025

Junín: Congresista Ilich López acusa a Zósimo Cárdenas de mentir al Congreso

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, acusó al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, de mentir ante la Comisión de Fiscalización al afirmar que en la región no existen obras paralizadas.

López dijo que esa versión contradice la realidad y citó varios proyectos detenidos, como el hospital Higa Arakaki en Satipo, la carretera ChupacaSicayaAcoVicso en el valle del Mantaro y el hospital El Carmen en Huancayo. Es una burla que el gobernador niegue lo evidente, señaló.

En la sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización de este miércoles, el legislador pidió facultades de comisión investigadora para que indague más sobre las obras detenidas más en Junín.

Ello, luego de la participación del gobernador Zósimo Cárdenas en la misma reunión, cuyos argumentos no convencieron a los congresistas.



