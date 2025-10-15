GRABADO el 15-10-2025

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre

Contundente y en unidad sin sesgo etario, así promete ser la marcha del 15 de octubre en Cusco. Diversos gremios y colectivos entre ellos la FARTAC, la Federación Universitaria del Cusco, sindicato de docentes universitarios y representantes de la Generación Z anunciaron una movilización regional para este miércoles 15 de octubre. La plataforma de lucha exige la renuncia del presidente José Jerí y de la Mesa Directiva del Congreso, la captura inmediata de Dina Boluarte por las muertes en la protestas y la derogatoria de leyes que favorecen la impunidad. Los representantes de los gremios más representativas del Cusco invitaron a toda la ciudadanía a sumarse a la marcha a través de Tik tok.

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre.

