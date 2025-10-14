GRABADO el 14-10-2025

¡SE UNEN CONTRA EL PUEBLO! Gobernadores y alcaldes piden a José Jerí detener las marchas

El presidente José Jerí viene recibiendo amplio respaldo de gobernadores regionales y alcaldes de Lima. En sus primeras reuniones, con menos de una semana en el cargo, varios lo han tratado de tú y le han augurado éxitos, elogiando su trayectoria parlamentaria. Sin embargo, algunas autoridades han pedido expresamente que no permita más marchas, señalando que quienes las convocan son revoltosos, caviares o promotores del odio que buscan sacar rédito político a pocos meses de las elecciones.



Por ejemplo, en Arequipa el gobernador Rohel Sánchez reafirmó su respaldo a Jerí y calificó como revoltosos a quienes planean movilizaciones el 15 de octubre. Además, dijo que ve poco probable la presencia del presidente durante el Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad, y defendió sus expresiones como un rechazo a la violencia.



Desde Ayacucho, el gobernador Wilfredo Oscorima manifestó su apoyo público al gobierno de Jerí, y tildó de caviares a los que incitan protestas, criticando la politización del malestar social.

Aunque este respaldo político no ha sido unánime ni exento de críticas. Muchos ciudadanos interpretan estas alianzas como un intento temprano de consolidar una base de poder regional para el nuevo presidente, pero también como un esfuerzo por neutralizar las protestas ciudadanas antes de que se desborden.





