Ayacucho: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre

El Frente Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) anunció su participación en la Jornada Nacional de Lucha convocada para este 15 de octubre, movilización promovida por diversas organizaciones sociales en todo el país. En Ayacucho, los docentes se concentrarán desde las 3:00 de la tarde en la Casa del Maestro, junto al Frente de Defensa del Pueblo (Fredepa), en respaldo a una serie de demandas nacionales y sectoriales.

El representante del Fenatep en Ayacucho, Alejandro Maynay, informó que la decisión fue tomada durante una asamblea nacional realizada el fin de semana, donde las bases regionales acordaron participar de manera orgánica. Entre sus principales reclamos figuran la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el incremento del presupuesto para educación al 6 del PBI, y la derogatoria de la Ley 32242, que dispone la destitución automática de docentes.

Maynay precisó que, además de sumarse a la marcha, el gremio prepara un paro nacional para el 12 de noviembre, con el fin de presionar al Ejecutivo y al Congreso para atender sus exigencias. Nos damos un tiempo prudente para organizarnos, pero si no hay voluntad política, evaluaremos una huelga nacional indefinida, advirtió el dirigente.

A nivel nacional, la jornada contará con la participación de gremios laborales, colectivos estudiantiles y organizaciones sociales que expresan su descontento frente a la situación política y económica del país.



