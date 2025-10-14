GRABADO el 14-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Protestas en el sur, diversos gremios en regiones se alzan este 15 de octubre

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 14 octubre 2025

LA LIBERTAD: Hackers califican de traidor al alcalde de Pataz tras reunión con el presidente José Jerí
CUSCO: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre
AYACUCHO: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre
PUNO: SUTEP anuncia movilización para el 15 de octubre en Puno y Juliaca
AREQUIPA: Gobernador de Arequipa intenta aclarar sus declaraciones sobre 'revoltosos' en protestas
JUNÍN: Detonan nitrógeno para robar cajero automático de Caja Huancayo, pero no logran llevarse el dinero
LORETO: Alcalde se burla de viuda de escritor amazónico

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!
Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/
Nuestra web: www.elbuho.pe(http://www.elbuho.pe/)
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe(http://elbuho.pe/)
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe

noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

El caos reina en las calles de Arequipa.

TENSIÓN AL INICIO DE LA MARCHA NACIONAL Fuerte contingente PNP impide paso de protesta en Arequipa.

¿Pecó de ingenuo el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, al aceptar mesa de diálogo con Jerí?.

Ayacucho: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre.

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre.

La Libertad: Hackers califican de traidor al alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí.

¡LE ECHÓ GASOLINA! Jerí escoge como premier a un acusado de abuso sexual y terruqueador de marchas.

¡Y MENCIONAN A PERÚ! El poder de la generación Z: protesta derriba al presidente de Madagascar.

DEJARON TODO TIRADO: las obras inconclusas y el caos que marcan la salida de López Aliaga y Acuña.

PASÓ EN EL PERÚ: Protestas en el sur, diversos gremios en regiones se alzan este 15 de octubre.

Anuncian nuevos ministros y el paro se refuerza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Estudiantes de la UNPRG toman universidad por cierre de comedor.

Junín: Zósimo Cárdenas no postulará en la plancha de Fiorella Molinelli: no renunció a su cargo PA.

La Libertad: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia de Perú.

¡SE UNEN CONTRA EL PUEBLO! Gobernadores y alcaldes piden a José Jerí detener las marchas.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

El caos reina en las calles de Arequipa

video

TENSIÓN AL INICIO DE LA MARCHA NACIONAL Fuerte contingente PNP impide paso de protesta en Arequipa

video

¿Pecó de ingenuo el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, al aceptar mesa de diálogo con Jerí?

video

Ayacucho: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre

video

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre

video

La Libertad: Hackers califican de traidor al alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí

video

¡LE ECHÓ GASOLINA! Jerí escoge como premier a un acusado de abuso sexual y terruqueador de marchas

video

¡Y MENCIONAN A PERÚ! El poder de la generación Z: protesta derriba al presidente de Madagascar

video

DEJARON TODO TIRADO: las obras inconclusas y el caos que marcan la salida de López Aliaga y Acuña

video

PASÓ EN EL PERÚ: Protestas en el sur, diversos gremios en regiones se alzan este 15 de octubre

video

Anuncian nuevos ministros y el paro se refuerza Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

Lambayeque: Estudiantes de la UNPRG toman universidad por cierre de comedor

video

Junín: Zósimo Cárdenas no postulará en la plancha de Fiorella Molinelli: no renunció a su cargo PA

video

La Libertad: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia de Perú

video

¡SE UNEN CONTRA EL PUEBLO! Gobernadores y alcaldes piden a José Jerí detener las marchas

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo