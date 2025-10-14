GRABADO el 14-10-2025

Junín: Zósimo Cárdenas no postulará en la plancha de Fiorella Molinelli: no renunció a su cargo PA

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, no renunciará a su cargo para postular a la primera vicepresidencia de la república en la fórmula presidencial que encabezará Fiorella Molinelli, en la alianza electoral Fuerza y Libertad en las elecciones generales de 2026.

El gerente regional, Roy Gonzales, dijo que Cárdenas continuará su mandato regional, supervisando de manera personal las obras que aún están pendientes en la región Junín.

De acuerdo con el cronograma electoral, los gobernadores y alcaldes que desean participar en los comicios del próximo año debían presentar su renuncia hasta este 13 de octubre. Cárdenas, sin embargo, decidió mantenerse en la gestión regional y no participar como candidato en los próximos comicios.

En agosto de este año, su partido Batalla Perú, y Fuerza Moderna, de la exministra Fiorella Molinelli, formalizaron ante el JNE la alianza electoral Fuerza y Libertad, inscrita a fines de agosto. La propia Molinelli había planteado la posibilidad de que el gobernador integrara su plancha presidencial, opción finalmente descartada.

Mientras tanto, otras autoridades, como el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sí anunciaron que dejarán sus cargos para postular a la presidencia de la República en las elecciones del 2026.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

junin zosimocardenas batallaperu elecciones2026 fiorellamolinelli pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

El caos reina en las calles de Arequipa.

TENSIÓN AL INICIO DE LA MARCHA NACIONAL Fuerte contingente PNP impide paso de protesta en Arequipa.

¿Pecó de ingenuo el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, al aceptar mesa de diálogo con Jerí?.

Ayacucho: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre.

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre.

La Libertad: Hackers califican de traidor al alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí.

¡LE ECHÓ GASOLINA! Jerí escoge como premier a un acusado de abuso sexual y terruqueador de marchas.

¡Y MENCIONAN A PERÚ! El poder de la generación Z: protesta derriba al presidente de Madagascar.

DEJARON TODO TIRADO: las obras inconclusas y el caos que marcan la salida de López Aliaga y Acuña.

PASÓ EN EL PERÚ: Protestas en el sur, diversos gremios en regiones se alzan este 15 de octubre.

Anuncian nuevos ministros y el paro se refuerza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Estudiantes de la UNPRG toman universidad por cierre de comedor.

Junín: Zósimo Cárdenas no postulará en la plancha de Fiorella Molinelli: no renunció a su cargo PA.

La Libertad: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia de Perú.

¡SE UNEN CONTRA EL PUEBLO! Gobernadores y alcaldes piden a José Jerí detener las marchas.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.