GRABADO el 14-10-2025

¡LE ECHÓ GASOLINA! Jerí escoge como premier a un acusado de abuso sexual y terruqueador de marchas

José Jerí escoge como premier a Ernesto Álvarez del PPC: fue acusado de abuso sexual y es ferviente terruqueador de marchas



Presidente José Jerí habría votado a favor de leyes llamadas procrimen



Delia Espinoza promete reordenar el Ministerio Público tras interinato de Tomás Gálvez





Desde El Búho pe

El caos reina en las calles de Arequipa.

TENSIÓN AL INICIO DE LA MARCHA NACIONAL Fuerte contingente PNP impide paso de protesta en Arequipa.

¿Pecó de ingenuo el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, al aceptar mesa de diálogo con Jerí?.

Ayacucho: Fenatep se suma a la jornada nacional de lucha del 15 de octubre.

Cusco: Gremios sociales y universitarios llaman a gran marcha contra el gobierno este 15 de octubre.

La Libertad: Hackers califican de traidor al alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí.

¡Y MENCIONAN A PERÚ! El poder de la generación Z: protesta derriba al presidente de Madagascar.

DEJARON TODO TIRADO: las obras inconclusas y el caos que marcan la salida de López Aliaga y Acuña.

PASÓ EN EL PERÚ: Protestas en el sur, diversos gremios en regiones se alzan este 15 de octubre.

Anuncian nuevos ministros y el paro se refuerza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Estudiantes de la UNPRG toman universidad por cierre de comedor.

Junín: Zósimo Cárdenas no postulará en la plancha de Fiorella Molinelli: no renunció a su cargo PA.

La Libertad: César Acuña abandona la región por segunda vez para postular a la presidencia de Perú.

¡SE UNEN CONTRA EL PUEBLO! Gobernadores y alcaldes piden a José Jerí detener las marchas.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

