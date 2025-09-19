Carlos Sánchez: "Falsas versiones obligan a retirar ayuda a vecinos"
MPT suspende apoyo a vecinos de las quintanas tras críticas y cuestionamientos.
El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Carlos Sánchez, aclaró que no se ha abandonado a los vecinos afectados por el atentado registrado en la Urb. Las Quintanas. El titular municipal alega que mantuvo contacto con damnificados e incluso llegó a tener un cálculo presupuestal de 138 y 140 mil soles para atenderlos. Sin embargo, las críticas y cuestionamientos posteriores cambiaron el rumbo de la ayuda.
Según el funcionario, la comuna provincial no tiene la obligación de reparar los daños ocasionados en esta zona, y frente a las tensiones surgidas, el alcalde dispuso dar por concluido el apoyo. Hasta el momento, la MPT logró atender a 12 de las 19 viviendas afectadas, pero no continuará con la asistencia inicial proyectada.
Sánchez atribuyó esta decisión a lo que calificó como falsas versiones difundidas por algunas personas y medios locales, que habrían generado confusión y descontento. La suspensión del apoyo deja en incertidumbre a varias familias que esperaban la intervención municipal, en medio de un panorama de inseguridad que sigue golpeando a los vecinos de las quintanas.
Desde Cosmos Perú
Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre.
