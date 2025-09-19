GRABADO el 19-09-2025

Carlos Sánchez: "Falsas versiones obligan a retirar ayuda a vecinos"

MPT suspende apoyo a vecinos de las quintanas tras críticas y cuestionamientos.

El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Carlos Sánchez, aclaró que no se ha abandonado a los vecinos afectados por el atentado registrado en la Urb. Las Quintanas. El titular municipal alega que mantuvo contacto con damnificados e incluso llegó a tener un cálculo presupuestal de 138 y 140 mil soles para atenderlos. Sin embargo, las críticas y cuestionamientos posteriores cambiaron el rumbo de la ayuda.

Según el funcionario, la comuna provincial no tiene la obligación de reparar los daños ocasionados en esta zona, y frente a las tensiones surgidas, el alcalde dispuso dar por concluido el apoyo. Hasta el momento, la MPT logró atender a 12 de las 19 viviendas afectadas, pero no continuará con la asistencia inicial proyectada.

Sánchez atribuyó esta decisión a lo que calificó como falsas versiones difundidas por algunas personas y medios locales, que habrían generado confusión y descontento. La suspensión del apoyo deja en incertidumbre a varias familias que esperaban la intervención municipal, en medio de un panorama de inseguridad que sigue golpeando a los vecinos de las quintanas.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre.

Los Olivos: escolar enfrenta a delincuente que le arrebató el celular.

Carlos Sánchez: "Falsas versiones obligan a retirar ayuda a vecinos".

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles.

Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca.

Hallan sin vida a joven desaparecido hace más de 20 días.

Explosión en inmueble deja un muerto y dos personas heridas.

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre.

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero.

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas.

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer.

Cosmos Noticias Digital - 17 de setiembre.

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas.

Universidad Señor de Sipán se unió como aliado solidario a la Teletón 2025.

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre

video

Los Olivos: escolar enfrenta a delincuente que le arrebató el celular

video

Carlos Sánchez: "Falsas versiones obligan a retirar ayuda a vecinos"

video

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles

video

Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca

video

Hallan sin vida a joven desaparecido hace más de 20 días

video

Explosión en inmueble deja un muerto y dos personas heridas

video

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre

video

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero

video

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas

video

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer

video

Cosmos Noticias Digital - 17 de setiembre

video

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas

video

Universidad Señor de Sipán se unió como aliado solidario a la Teletón 2025

video

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 20 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo