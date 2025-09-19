GRABADO el 19-09-2025

Los Olivos: escolar enfrenta a delincuente que le arrebató el celular

Un escolar se enfrentó a un delincuente que le robó su teléfono en plena vía pública del distrito de Los Olivos, en Lima. El hecho ocurrió en la cuadra 3 del jirón Manuel Rivero y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa al menor caminando con el celular en la mano cuando fue interceptado por un sujeto, quien lo arrinconó para arrebatarle el dispositivo. El estudiante forcejeó con el asaltante e incluso llegó a treparse a la motocicleta en la que el ladrón intentaba escapar junto a un cómplice.

Pese a la resistencia, los delincuentes lograron huir con el celular. Tras el incidente, vecinos acudieron en ayuda del escolar y alertaron a los efectivos policiales.

Los moradores señalaron que este tipo de asaltos se repiten con frecuencia en la zona, a pesar de contar con rejas y cámaras de vigilancia. Exigen a las autoridades mayor severidad en las medidas de seguridad y sanciones contra los delincuentes.

Los Olivos: escolar enfrenta a delincuente que le arrebató el celular.

