GRABADO el 19-09-2025

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles

El presidente del Inpe, Iván Paredes, anunció ante el Congreso que se promoverá el uso de grilletes electrónicos en lugar de prisión efectiva para delitos leves, con el objetivo de reducir el hacinamiento en los penales. Actualmente, solo 60 personas están bajo este sistema y se ha solicitado un presupuesto de 6 millones de soles para ampliar su uso.

También informó sobre los avances en infraestructura penitenciaria, como los nuevos penales en Arequipa y Pucallpa, y la pronta inauguración del local de medio libre en Surquillo. A la fecha, más de 28 mil internos trabajan en talleres productivos y casi 17 mil están inscritos en programas educativos.

Finalmente, Paredes pidió aprobar la Ley de la Carrera Penitenciaria, que busca mejores condiciones laborales para los agentes. Además, reafirmó el compromiso de reestructurar el Inpe y construir un penal en el frontón para los delincuentes más peligrosos del país.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre.

Los Olivos: escolar enfrenta a delincuente que le arrebató el celular.

Carlos Sánchez: "Falsas versiones obligan a retirar ayuda a vecinos".

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles.

Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca.

Hallan sin vida a joven desaparecido hace más de 20 días.

Explosión en inmueble deja un muerto y dos personas heridas.

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre.

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero.

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas.

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer.

Cosmos Noticias Digital - 17 de setiembre.

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas.

Universidad Señor de Sipán se unió como aliado solidario a la Teletón 2025.

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre

video

Los Olivos: escolar enfrenta a delincuente que le arrebató el celular

video

Carlos Sánchez: "Falsas versiones obligan a retirar ayuda a vecinos"

video

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles

video

Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca

video

Hallan sin vida a joven desaparecido hace más de 20 días

video

Explosión en inmueble deja un muerto y dos personas heridas

video

Derrumbe de pared m4t4 a un menor y hiere a su padre

video

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero

video

Abertura en pleno centro histórico de Trujillo preocupa a transportistas

video

Inició colecta pública anual de la Liga de Lucha contra el Cáncer

video

Cosmos Noticias Digital - 17 de setiembre

video

"Síndrome Down Florece: este viernes será desfile de modas

video

Universidad Señor de Sipán se unió como aliado solidario a la Teletón 2025

video

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 20 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo