GRABADO el 19-09-2025

Inpe promueve grilletes para delitos leves y nuevas medidas en cárceles

El presidente del Inpe, Iván Paredes, anunció ante el Congreso que se promoverá el uso de grilletes electrónicos en lugar de prisión efectiva para delitos leves, con el objetivo de reducir el hacinamiento en los penales. Actualmente, solo 60 personas están bajo este sistema y se ha solicitado un presupuesto de 6 millones de soles para ampliar su uso.



También informó sobre los avances en infraestructura penitenciaria, como los nuevos penales en Arequipa y Pucallpa, y la pronta inauguración del local de medio libre en Surquillo. A la fecha, más de 28 mil internos trabajan en talleres productivos y casi 17 mil están inscritos en programas educativos.



Finalmente, Paredes pidió aprobar la Ley de la Carrera Penitenciaria, que busca mejores condiciones laborales para los agentes. Además, reafirmó el compromiso de reestructurar el Inpe y construir un penal en el frontón para los delincuentes más peligrosos del país.



Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 19 de setiembre.

Además hoy día 20 de Setiembre

