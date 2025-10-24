CÚPULA CHAVISTA confía en derrotar cualquier operativo de la CIA en VENEZUELA Gestión
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este jueves que cualquier intento de la CIA por desestabilizar al país "fracasará rotundamente". La declaración se dio horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara formalmente operaciones de inteligencia contra figuras clave del régimen chavista.
Según fuentes de inteligencia, esta decisión forma parte de una política más agresiva de la Casa Blanca, centrada en operaciones encubiertas, recolección de información estratégica y posible neutralización de amenazas que Washington vincula al narcotráfico y terrorismo transnacional. En Caracas, el discurso oficial respondió con firmeza, señalando que Venezuela no permitirá injerencias extranjeras.
Padrino López subrayó que las fuerzas de inteligencia venezolanas están preparadas para enfrentar cualquier intento de intervención o sabotaje, y reiteró que se activarán todos los protocolos de defensa nacional. El anuncio eleva el tono en medio de una escalada de tensiones entre ambos países, en la que los canales diplomáticos permanecen cerrados desde 2019.
