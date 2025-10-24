GRABADO el 24-10-2025

"LOS MISILES RUSOS QUE MADURO PRESUME SON SOLO PROPAGANDA" radarclips

El coronel retirado Isidro Pérez, exjefe del Estado Mayor de la Coalición Caribe, declaró públicamente que la administración del presidente Donald Trump ha sido la primera en los últimos 27 años en calificar al aparato estatal de Nicolás Maduro como una estructura criminal transnacional narcotraficante, y no simplemente un régimen político. Pérez afirma que este cambio de categoría refleja la transformación progresiva de las instituciones venezolanas en redes de crimen organizado.



Según Pérez, dicha estructura no opera como un ejército convencional con ministros o generales legítimos, sino que está en manos de cabecillas, pandilleros y sicarios, lo que lleva a que discursos oficiales sobre misiles IglaS o plataformas tecnológicas sean meramente propagandísticos. Añadió que más del 60 del territorio venezolano estaría bajo control de grupos armados, disidencias guerrilleras y cárteles, y que no existe una capacidad técnica real para desarrollar esas armas anunciadas.



