GRABADO el 24-10-2025

PETE HEGSETH: "TRATAREMOS A LOS CÁRTELES DE DROGA COMO AL-QAEDA o ISIS" Gestión

PETE HEGSETH: "TRATAREMOS A LOS CÁRTELES DE DROGA COMO AL-QAEDA o ISIS" Gestión

venezuela estadosunidos noticias petehegseth

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

CRNEL EXHILIADO DE VENEZUELA REVELA CUÁL ES EL REAL PODER MILITAR DE MADURO ANTE EEUU radarclips.

Noticias 24 de octubre: EE.UU. INICIA EJERCICIOS MILITARES Y SANCIONA A PETRO E HIJO Noticiero.

TRUMP arremete contra contra el GOBIERNO MEXICANO pero DEFIENDE a CLAUDIA SHEINBAUM Gestión.

¿Qué es la LISTA CLINTON? Las 3 CONSECUENCIAS contra PETRO y COLOMBIA por culpa de TRUMP Gestión.

EE.UU. EJECUTA ATAQUE LETAL CONTRA EMBARCACIÓN DEL TREN DE ARAGUA RADAR24.

"LOS MISILES RUSOS QUE MADURO PRESUME SON SOLO PROPAGANDA" radarclips.

CAPO DE LA DROGA CHINO, ZHI DONG ZHANG, ES ENVIADO A EE.UU Gestión.

Noticias 24 de octubre: EE. UU ELIMINA OTRA "NARCOLANCHA" Y ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES.

"VENEZUELA NO TIENE FUERZA MILITAR PARA ENFRENTAR A EE.UU." radarclips.

¿Operación militar en tierra en Venezuela? Trump lo confirma como próximo paso Gestión.

"MADURO NO TIENE MISILES RUSOS PARA USAR CONTRA EE.UU." radarclips.

PETE HEGSETH: "TRATAREMOS A LOS CÁRTELES DE DROGA COMO AL-QAEDA o ISIS" Gestión.

CÚPULA CHAVISTA confía en derrotar cualquier operativo de la CIA en VENEZUELA Gestión.

LOÚLTIMO: ESTADOS UNIDOS HUNDE EMBARCACIÓN DEL TREN DE ARAGUA Gestión.

PETRO "DEFIENDE" A VÍCTIMAS DE ATAQUES DE TRUMP EN EL CARIBE Gestión.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

CRNEL EXHILIADO DE VENEZUELA REVELA CUÁL ES EL REAL PODER MILITAR DE MADURO ANTE EEUU radarclips

video

Noticias 24 de octubre: EE.UU. INICIA EJERCICIOS MILITARES Y SANCIONA A PETRO E HIJO Noticiero

video

TRUMP arremete contra contra el GOBIERNO MEXICANO pero DEFIENDE a CLAUDIA SHEINBAUM Gestión

video

¿Qué es la LISTA CLINTON? Las 3 CONSECUENCIAS contra PETRO y COLOMBIA por culpa de TRUMP Gestión

video

EE.UU. EJECUTA ATAQUE LETAL CONTRA EMBARCACIÓN DEL TREN DE ARAGUA RADAR24

video

"LOS MISILES RUSOS QUE MADURO PRESUME SON SOLO PROPAGANDA" radarclips

video

CAPO DE LA DROGA CHINO, ZHI DONG ZHANG, ES ENVIADO A EE.UU Gestión

video

Noticias 24 de octubre: EE. UU ELIMINA OTRA "NARCOLANCHA" Y ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES

video

"VENEZUELA NO TIENE FUERZA MILITAR PARA ENFRENTAR A EE.UU." radarclips

video

¿Operación militar en tierra en Venezuela? Trump lo confirma como próximo paso Gestión

video

"MADURO NO TIENE MISILES RUSOS PARA USAR CONTRA EE.UU." radarclips

video

PETE HEGSETH: "TRATAREMOS A LOS CÁRTELES DE DROGA COMO AL-QAEDA o ISIS" Gestión

video

CÚPULA CHAVISTA confía en derrotar cualquier operativo de la CIA en VENEZUELA Gestión

video

LOÚLTIMO: ESTADOS UNIDOS HUNDE EMBARCACIÓN DEL TREN DE ARAGUA Gestión

video

PETRO "DEFIENDE" A VÍCTIMAS DE ATAQUES DE TRUMP EN EL CARIBE Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 25 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo