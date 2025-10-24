¿Qué es la LISTA CLINTON? Las 3 CONSECUENCIAS contra PETRO y COLOMBIA por culpa de TRUMP Gestión
Este viernes, Estados Unidos incluyó al presidente GustavoPetro en la temida ListaClinton (OFAC), junto a su esposa VerónicaAlcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior ArmandoBenedetti. La decisión fue anunciada por el gobierno de DonaldTrump, que acusa al mandatario colombiano de beneficiar a grupos narcoterroristas bajo su plan de PazTotal, lo cual habría disparado el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia a niveles récord.
La medida invoca la orden ejecutiva EO14059, que sanciona a quienes representen un riesgo en la proliferación de drogas ilícitas. ¿Qué consecuencias trae esta designación para la política colombiana? ¿Podría escalar a una crisis diplomática entre Bogotá y Washington? ¿Cómo afecta la imagen de Petro a nivel internacional? En este video te explicamos todos los detalles de esta decisión sin precedentes.
