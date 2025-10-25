GRABADO el 25-10-2025

CRNEL EXHILIADO DE VENEZUELA REVELA CUÁL ES EL REAL PODER MILITAR DE MADURO ANTE EEUU radarclips

Isidro Pérez advierte que el supuesto arsenal de 5.000 misiles rusos en manos del régimen de Maduro no tiene sustento real. Asegura que ni Rusia apoyaría a estructuras criminales como las que gobiernan Venezuela actualmente, y rechaza cualquier intento de comparar este contexto con la crisis de los misiles de 1962. Según el coronel, el entorno estratégico actual deja claro que el mundo democrático incluidos EE.UU., América Latina y la Unión Europea enfrenta a una organización criminal transnacional incrustada en el aparato del Estado venezolano.



El coronel recalca que un misil no es un objeto autónomo, sino un sistema de armas complejo que requiere plataformas, tecnología, personal altamente capacitado y entrenamiento costoso. En ese sentido, desmiente que Venezuela tenga las condiciones técnicas ni humanas para operar ese tipo de armamento con efectividad. Señala que la narrativa impulsada por el régimen de Maduro forma parte de una estrategia de propaganda que busca desinformar tanto a la opinión pública interna como internacional.



Finalmente, Pérez describe cómo el Estado venezolano ha sido cooptado por una red criminal de alcance transnacional, donde participan actores como las FARC, el ELN, carteles mexicanos y hasta células de grupos terroristas de Medio Oriente como Hezbolá y Hamás. Estas estructuras controlan más del 60 del territorio venezolano, operando cultivos ilícitos, laboratorios de droga, rutas fluviales y bases de exportación criminal. Para el coronel, esta confederación delictiva convierte a Venezuela en una amenaza real a la seguridad regional.



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela misiles Propaganda narcoestado IsidroPérez Maduro seguridadregional



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



Isidro Pérez

misiles rusos Venezuela

arsenal de 5.000 misiles

propaganda del régimen de Maduro

capacidad militar de Venezuela

red criminal transnacional Venezuela

narcoestado venezolano

FARC ELN Venezuela

Hezbolá Hamás Venezuela

amenaza regional seguridad hemisférica

crisis de los misiles 1962 comparación

tecnología de misiles tierraaire Rusia

operación de misiles militares requiere entrenamiento

infrastuctura militar venezolana

vínculo Rusia Venezuela armas

estructura criminal en el Estado venezolano

cultivos ilícitos y narcotráfico en Venezuela

control territorial Venezuela más del 60 por ciento

laboratorios de droga Venezuela

rutas fluviales exportación criminal Venezuela

Desde Diario Gestión

CRNEL EXHILIADO DE VENEZUELA REVELA CUÁL ES EL REAL PODER MILITAR DE MADURO ANTE EEUU radarclips.

Noticias 24 de octubre: EE.UU. INICIA EJERCICIOS MILITARES Y SANCIONA A PETRO E HIJO Noticiero.

TRUMP arremete contra contra el GOBIERNO MEXICANO pero DEFIENDE a CLAUDIA SHEINBAUM Gestión.

¿Qué es la LISTA CLINTON? Las 3 CONSECUENCIAS contra PETRO y COLOMBIA por culpa de TRUMP Gestión.

EE.UU. EJECUTA ATAQUE LETAL CONTRA EMBARCACIÓN DEL TREN DE ARAGUA RADAR24.

"LOS MISILES RUSOS QUE MADURO PRESUME SON SOLO PROPAGANDA" radarclips.

CAPO DE LA DROGA CHINO, ZHI DONG ZHANG, ES ENVIADO A EE.UU Gestión.

Noticias 24 de octubre: EE. UU ELIMINA OTRA "NARCOLANCHA" Y ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES.

"VENEZUELA NO TIENE FUERZA MILITAR PARA ENFRENTAR A EE.UU." radarclips.

¿Operación militar en tierra en Venezuela? Trump lo confirma como próximo paso Gestión.

"MADURO NO TIENE MISILES RUSOS PARA USAR CONTRA EE.UU." radarclips.

PETE HEGSETH: "TRATAREMOS A LOS CÁRTELES DE DROGA COMO AL-QAEDA o ISIS" Gestión.

CÚPULA CHAVISTA confía en derrotar cualquier operativo de la CIA en VENEZUELA Gestión.

LOÚLTIMO: ESTADOS UNIDOS HUNDE EMBARCACIÓN DEL TREN DE ARAGUA Gestión.

PETRO "DEFIENDE" A VÍCTIMAS DE ATAQUES DE TRUMP EN EL CARIBE Gestión.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.