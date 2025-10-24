GRABADO el 24-10-2025

Noticias 24 de octubre: EE. UU ELIMINA OTRA "NARCOLANCHA" Y ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES

EE. UU. atacó otra lancha de narcotráfico

Seis presuntos miembros del Tren de Aragua murieron tras un ataque estadounidense en el Caribe Trump ordenó tratarlos como terroristas y prometió rastrearlos y eliminarlos.



Ejercicios militares en Trinidad y Tobago

Un destructor estadounidense llegará a Puerto España y permanecerá hasta el 30 de octubre Maduro condena la presencia militar y realiza ejercicios diarios en respuesta.



Alertas sobre narcotráfico en México y Colombia

El presidente estadounidense elogió a la presidenta Sheinbaum, pero advirtió sobre el narcotráfico también señaló que Colombia produce cantidades récord de cocaína.



Hamás excluido de futuro gobierno en Gaza

Desde Israel, Marco Rubio insistió en excluir a Hamás de cualquier estructura de gobierno y limitar el papel de la ONU, mientras Turquía pide sanciones si no se respeta el alto el fuego.



Conflicto Rusia-Ucrania sigue sin tregua

Bombardeos rusos en Kherson dejaron 2 muertos y 15 heridos drones ucranianos atacaron suburbios de Moscú, hiriendo a 5 civiles ambos bandos derribaron decenas de drones enemigos.



Ecuador intento de envenenamiento a Noboa

El presidente ecuatoriano recibió obsequios con químicos tóxicos la Casa Militar y la Fiscalía investigan el hecho, aumentando la alerta sobre su seguridad.



