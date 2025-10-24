GRABADO el 24-10-2025

Noticias 24 de octubre: EE.UU. INICIA EJERCICIOS MILITARES Y SANCIONA A PETRO E HIJO Noticiero

Estados Unidos inició ejercicios militares junto a Trinidad y Tobago frente a las costas venezolanas: un destructor estadounidense arribará a Puerto España este domingo y la Casa Blanca promete operaciones contundentes contra redes del narcotráfico.





El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió al despliegue con un rotundo ¡No a la guerra loca! y su ministro de Defensa aseguró que cualquier operación de la CIA en Venezuela fracasará.

Paralelamente, EE.UU. sancionó al presidente Gustavo Petro de Colombia, su hijo y la Primera Dama, incluyéndolos en la llamada Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que genera una crisis diplomática sin precedentes.

Además, la Casa Blanca suspendió negociaciones comerciales con Canadá tras una campaña publicitaria en Ontario que criticaba sus aranceles y mostraba imágenes de Ronald Reagan sin permiso.

En la Franja de Gaza, familias buscan entre cuerpos devueltos por Israel y celebran la liberación del rehén Alon Ohel por Hamás, tras el pacto de tregua.



EE.UU. y Trinidad y Tobago lanzan ejercicios militares frente a Venezuela

Maduro advierte contra guerra loca y la CIA

Petro incluido en la Lista Clinton por narcotráfico

Crisis diplomática Colombia-EE.UU. estalla

Canadá ve canceladas negociaciones comerciales por EE.UU.

Gaza: búsqueda de cuerpos Liberación de rehén Alon Ohel La lista Clinton



Guerra Militares EjerciciosNavales Narcotráfico ListaClinton Colombia Canadá Comercio Gaza Hamás Israel Geopolítica Latinoamérica ÚltimaHora CrisisGlobal VideoNoticiero Internacionales TrumpVsMaduro SoberaníaRegional SeguridadMarítima



