TRUMP arremete contra contra el GOBIERNO MEXICANO pero DEFIENDE a CLAUDIA SHEINBAUM Gestión
En una rueda de prensa desde la CasaBlanca, el presidente de Estados Unidos, DonaldTrump, aseguró que México está siendo gobernado por los cártelesdelnarcotráfico. Aunque calificó a la presidenta ClaudiaSheinbaum como una mujer extraordinaria y valiente, Trump señaló que el país debe defenderse con firmeza del crimen organizado. Las críticas también alcanzaron a Colombia, al afirmar que la producción de cocaína nunca había sido tan alta como ahora. El secretario de Guerra, PeteHegseth, sostuvo que las redes criminales se han reducido por la presión militar, y acusó al gobierno de Joe Biden de permitir el crecimiento del narco.
noticiashoy breakingnews internacionales México narcotráfico Trump Sheinbaum Colombia
