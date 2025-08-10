Dina Boluarte fue recibida en Indonesia con elegante y 'majestuosa' El Comercio
La presidenta del Perú, DinaBoluarte, fue recibida en Yakarta con una majestuosa ceremonia de honoresmilitares al iniciar su visita de Estado a Indonesia. Acompañada del canciller ElmerSchialer, la mandataria busca impulsar inversiones y fortalecer las relaciones bilaterales. Su agenda incluye el Foro de Negocios PerúIndonesia, reuniones con el presidente PrabowoSubianto y líderes parlamentarios, así como la firma de acuerdos en economía y exportaciones.
noticiashoy breakingnews internacionales Perú DinaBoluarte Indonesia Yakarta PrabowoSubianto inversiones
