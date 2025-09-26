GRABADO el 26-09-2025

X CILE Arequipa: conozcamos la agenda académica y cultural que se presentará.

ENVIVO: La próxima realización del X Cile Arequipa tendrá además de destacados invitados, interesantes ejes temáticos y diversas actividades culturales. Conversamos con el Ministro Carlos Amézaga, coordinador ejecutivo de este congreso internacional, para conocer los detalles. El X CILE Arequipa que este año tendrá como país anfitrión al Perú, es organizado por el Instituto Cervantes con la Real Academia Española (RAE), junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y en este caso el país donde se desarrollará. Síguenos en "Arequipa es CILE" , un programa de la Oficina General de Comunicación Estratégica y Proyección de Imagen Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, transmitido en alianza con la Agencia de Noticias Andina. XCILEArequipa





X CILE Arequipa: conozcamos la agenda académica y cultural que se presentará.

