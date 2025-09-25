GRABADO el 25-09-2025

Alias El Monstruo: PNP ya lo tiene bajo custodia en Paraguay

El representante de la Policía de Paraguay, Marcelino Espinoza destacó el apoyo de la policía peruana para lograr la captura de Erik Moreno alias El Monstruo.

La Policía Nacional del Perú informó que ya lo recibió en Paraguay y se encuentra bajo custodia de un equipo especial de la Dirincri a fin de ser puesto a disposición de las autoridades nacionales.



