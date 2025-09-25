GRABADO el 25-09-2025

¡Muy preocupante! Menores en riesgo por videojuegos sin control parental

ENVIVO: Menores de edad siguen siendo captados a través de vídeojuegos en línea, poniendo en riesgo constantemente su vida e integridad. El caso reciente de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho que fue "secuestrada" por un adulto que se hizo pasar por un niño nos lleva a preguntarnos ¿y dónde están los padres de familia? , ¿qué pasa con el control, parental?, ¿cómo podemos ayudar a prevenir estas situaciones? . Conversamos con el Dr. Carlos Bromley, médico psiquiatra.



