GRABADO el 25-09-2025

¡Muy preocupante! Menores en riesgo por videojuegos sin control parental

ENVIVO: Menores de edad siguen siendo captados a través de vídeojuegos en línea, poniendo en riesgo constantemente su vida e integridad. El caso reciente de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho que fue "secuestrada" por un adulto que se hizo pasar por un niño nos lleva a preguntarnos ¿y dónde están los padres de familia? , ¿qué pasa con el control, parental?, ¿cómo podemos ayudar a prevenir estas situaciones? . Conversamos con el Dr. Carlos Bromley, médico psiquiatra. 

¡Evita que tu hijo se vuelva dependiente de los videojuegos!.

Alias El Monstruo: PNP ya lo tiene bajo custodia en Paraguay.

Andina en Regiones: municipalidad inspecciona alimentos en comedores populares.

Cusco y la historia de la pintoresca calle Siete Borreguitos.

Jesús María: triple choque entre una coaster, una movilidad escolar y un auto deja 5 heridos.

¡Muy preocupante! Menores en riesgo por videojuegos sin control parental.

Normas legales: prorrogan estado de emergencia en provincias de Loreto.

Tren Lima - Chosica: ¿es viable adelantar los trabajos para su funcionamiento?.

Las 5 del día: aceleran traslado a Perú de alias El Monstruo.

Cae en Paraguay alias "El Monstruo", principal cabecilla de organizaciones de extorsión y sicariato.

Elecciones 2026, participación política de las mujeres y sus desafíos.

¡Atención turistas! Hoy llegaron los primeros buses para prestar servicio en Machu Picchu.

Mujeres paracaidistas celebran 50 anos del primer salto.

Accede a bonos de Mivivienda según la necesidad de tu familia.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

