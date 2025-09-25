GRABADO el 25-09-2025

¡Destacan diálogo entre el gobierno y López Aliaga!

El alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, dijo esperar que haya consenso en torno al proyecto del tren Lima-Chosica .

Añadió que está en comunicación permanente con Lima Metropolitana y con el gobierno central para que este proyecto se encamine cuanto antes .

Lea también: https://andina.pe/agencia/noticia-ministro-sandoval-destaca-apertura-del-alcalde-lima-para-evaluar-tren-limaE28093chosica-1045712.aspx




Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche.

CARAL BAJO LA MIRADA DEL DIARIO EL PERUANO.

CARAL BAJO LA MIRADA DEL DIARIO EL PERUANO.

Alias El Monstruo: su captura es un éxito para la seguridad internacional.

Andina en Regiones: inicia el 84 Congreso Mundial de Turismo Skàl International.

X CILE Arequipa: conozcamos la agenda académica y cultural que se presentará..

Censo nacional 2025 desde la mirada de observadores internacionales.

Día Mundial del Turismo : ¿cómo ayudar a despegar más esta actividad?.

¡Muy preocupante! Menores en riesgo por videojuegos sin control parental.

Tren Lima - Chosica: ¿es viable adelantar los trabajos para su funcionamiento?.

¡Destacan diálogo entre el gobierno y López Aliaga! .

¡Evita que tu hijo se vuelva dependiente de los videojuegos!.

Alias El Monstruo: PNP ya lo tiene bajo custodia en Paraguay.

Andina en Regiones: municipalidad inspecciona alimentos en comedores populares.

Cusco y la historia de la pintoresca calle Siete Borreguitos.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche

video

CARAL BAJO LA MIRADA DEL DIARIO EL PERUANO

video

CARAL BAJO LA MIRADA DEL DIARIO EL PERUANO

video

Alias El Monstruo: su captura es un éxito para la seguridad internacional

video

Andina en Regiones: inicia el 84 Congreso Mundial de Turismo Skàl International

video

X CILE Arequipa: conozcamos la agenda académica y cultural que se presentará.

video

Censo nacional 2025 desde la mirada de observadores internacionales

video

Día Mundial del Turismo : ¿cómo ayudar a despegar más esta actividad?

video

¡Muy preocupante! Menores en riesgo por videojuegos sin control parental

video

Tren Lima - Chosica: ¿es viable adelantar los trabajos para su funcionamiento?

video

¡Destacan diálogo entre el gobierno y López Aliaga!

video

¡Evita que tu hijo se vuelva dependiente de los videojuegos!

video

Alias El Monstruo: PNP ya lo tiene bajo custodia en Paraguay

video

Andina en Regiones: municipalidad inspecciona alimentos en comedores populares

video

Cusco y la historia de la pintoresca calle Siete Borreguitos

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 28 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo