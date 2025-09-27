GRABADO el 27-09-2025

Illariywan Yachariy: descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche



Sábado 20 de setiembre

Kamachiqmi afppi tawa uitman haypaqta hurqunnankunapaq lluqsirqachin / Gobierno oficializa octavo retiro AFP hasta por cuatro UIT



Domingo 21 de setiembre

Ucayali suyupi PIAS Aéream 20,000 yanapay apakunqa / Ucayali: PIAS Aérea llevó 20,000 atenciones



Lunes 22 de setiembre

Minsam Jornada Nacional de Vacunaciónta qallaykun / Minsa inicia Jornada Nacional de Vacunación



Martes 23 de setiembre

Ñawpa pachamanca tiyaq ayllukunatam takyas rurayakunapi yachinku / Capacitan comunidades nativas en manejo sostenible



Miércoles 24 de setiembre

Wikuñakuna pichqa qillqaman churaymi qallarirqunña / Inicia Quinto Censo Nacional de Vicuñas



Jueves 25 de setiembre

Sachakuna kañay: unu yapay runakunam sasachakuypi tarikunku / Incendios forestales: más de un millón de personas corren alto riesgo



Viernes 26 de setiembre

Qichwa Mochepi 4.500 watayuq ñawpa pachapi pampaykunata tarirqunku / Descubren entierros precerámicos de 4,500 años en el valle de Moche



