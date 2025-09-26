GRABADO el 26-09-2025

Censo nacional 2025 desde la mirada de observadores internacionales

EnVivo: ¿Cómo se vienen desarrollando los censos nacionales 2025, según observadores internacionales?, delegaciones de diversos países visitan el Perú para inspeccionar y recoger la experiencia peruana, dejando abierta la posibilidad de replicarla en sus regiones. Entrevistamos a Raquel Elena Frassinetti Ybargüen, metodóloga de la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI y Giulia Fortes, Coordinadora Técnica del Censo Demográfico Brasileño del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IGBE).



