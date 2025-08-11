GRABADO el 11-08-2025

Muerte de Miguel Uribe Turbay: Congreso de Colombia le rinde homenaje póstumo EN VIVO

Desde las 4 p.m., el cuerpo del senador y precandidato presidencial del CentroDemocrático, MiguelUribeTurbay, llegará al CongresodeColombia para ser velado en cámaraardiente en los días previos a su funeral. Este acto solemne reunirá a líderes políticos, familiares, amigos y ciudadanos que desean rendirle un último homenaje.



El Congresocolombiano informó que las exequias serán oficiadas por el cardenal primado de Colombia, JoséLuisRuedaAparicio, en una ceremonia que promete congregar a miles de asistentes y transmitir un profundo mensaje de unidad nacional. La misa se llevará a cabo en el Salón Elíptico, espacio tradicional donde se honra a las personalidades más influyentes del país.



El fallecimiento de MiguelUribeTurbay ha generado una ola de condolencias en todo el territorio colombiano. Como senador y candidato presidencial, su carrera estuvo marcada por una fuerte defensa de los valores democráticos, la transparencia y la seguridad ciudadana. Su partida deja un vacío en la política nacional y en las filas del CentroDemocrático.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



cámara ardiente Miguel Uribe Turbay

funeral de Miguel Uribe Turbay

Congreso de Colombia homenaje

exequias senador colombiano

cardenal José Luis Rueda Aparicio

ceremonia en Salón Elíptico

líderes políticos despiden a Miguel Uribe

unidad nacional en Colombia

fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

condolencias en Colombia

Centro Democrático luto

homenaje a candidato presidencial

valores democráticos en Colombia

defensa de la transparencia política

seguridad ciudadana en Colombia

impacto político por muerte de Miguel Uribe

misa en Congreso colombiano

honores a personalidades influyentes

trayectoria política de Miguel Uribe

vacío en la política colombiana

Desde EL COMERCIO

Muerte de Miguel Uribe Turbay: Congreso de Colombia le rinde homenaje póstumo EN VIVO.

Miguel Uribe muere: ¿quién es 'Chipi' y qué se sabe de los implicados en su atentado? El Comercio.

¿Por qué Israel planeó la ejecución de 5 periodistas de Al Jazeera en Gaza? El Comercio.

MELCOCHITA EN UNO MÁS EN VIVO.

Santa Rosa: colocan bandera colombiana en territorio peruano de isla Chinería El Comercio.

Muere Miguel Uribe Turbay a dos meses de atentado / bandera colombiana en Santa Rosa TQH EN VIVO.

Conflicto por isla Santa Rosa: Álvaro Uribe no apoya declaraciones de Petro Mirada de Fondo.

CURWEN apañador.

Fuerte sismo de 6,1 en Turquía deja un muerto y heridos tras varios derrumbes El Comercio.

Dina Boluarte fue recibida en Indonesia con elegante y 'majestuosa' El Comercio.

La Feria del Hogar de 1982: así se vivió el fenómeno en Lima El Comercio.

Brasil: Palmeiras sufre ataque con bombas en su centro de entrenamiento El Comercio.

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión y respalda a Maduro ante sanciones El Comercio.

Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar.

Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.