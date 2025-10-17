GRABADO el 17-10-2025

Panamericana Televisión inicia una nueva era con la productora Susana Umbert y grupo Paltarumi

Tras 66 años de historia, Panamericana Televisión inicia una nueva era de la mano de Susana Umbert y el grupo empresarial Paltarumi, liderado por Jimmy Pflucker y Enrique Franco, con el objetivo de consolidar al canal como la señal líder del Perú.

Susana Umbert, hija del pionero de la televisión comercial en el país, Antonio Umbert, manifestó su emoción por continuar el legado de su padre y mantener el compromiso de unir a las familias a través de la televisión.

El canal apuesta por una estrategia multiplataforma, que permitirá llegar a millones de espectadores a través de televisión, computadoras y dispositivos móviles, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de medios.

NUEVAS PRODUCCIONES

El gerente general de Panamericana, Leonardo Bigot, destacó que la experiencia de Susana en la televisión peruana y el conocimiento de la audiencia permitirá potenciar la fortaleza histórica del canal y ampliar su alcance. Pronto se anunciarán sorpresas y nuevas producciones nacionales que formarán parte de la renovada parrilla de contenidos de Panamericana Televisión.


