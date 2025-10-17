GRABADO el 17-10-2025

Presidente Jerí respalda labor de la Policía y destaca que su gestión es de puertas abiertas

Durante la ceremonia de reconocimiento a policías que participaron en la seguridad de la marcha del 15 de octubre, el presidente José Jerí expresó su pleno respaldo a los agentes y anunció el fortalecimiento de la institución.



Vamos a fortalecer nuestra policía, a seguir mejorando los procesos internos. Eso va de la mano de un mayor presupuesto, de acciones concretas, de darle las herramientas necesarias para los retos que tenemos hoy como país, señaló.



Eso es fundamental y es un compromiso del gobierno del Perú que hoy tengo el honor de dirigir. Próximamente, seguramente en algunas horas anunciaremos las primeras medidas en ese sentido, agregó al respecto el jefe de Estado.



PUERTAS ABIERTAS



Por otro lado, Jerí Oré ratificó que su principal deber como mandatario de la República es mantener la institucionalidad del país objetivo que, subrayó, debe ser también de todos los sectores comprometidos con el desarrollo del país.



Somos un gobierno dialogante de puertas abiertas. Sí, lo somos. Pero el hecho de que seamos dialogantes no quiere decir que no sepamos tomar decisiones trascendentales cuando se requiere. Cuando tenemos que tomarlas, manifestó.

Desde 24 Horas

