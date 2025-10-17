GRABADO el 17-10-2025

Fiscal descarta intento de atentado contra Rafael López Aliaga

¿Fue realmente un atentado planificado contra Rafael López Aliaga o una intervención policial sin sustento sólido? La fiscal Alenza Aller Ticona, encargada de la investigación sobre el presunto intento de magnicidio ocurrido el pasado 10 de octubre en Villa María del Triunfo, sostuvo que no existen pruebas que acrediten un plan para asesinar al entonces alcalde de Lima.



El hecho ocurrió durante la inauguración de la avenida Cosango, en los últimos días de gestión de López Aliaga. En el lugar, la Policía Nacional detuvo a Paolo Pizango Iriarte y Alexander Castro Lara, quienes según la versión inicial de las autoridades planeaban atentar contra el burgomaestre. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró entonces que una labor de inteligencia evitó un desenlace fatal, al intervenir a dos sujetos con armas de fuego y una granada de guerra.



VERSIÓN FISCAL



Sin embargo, la versión fiscal apunta en otra dirección. De acuerdo con la fiscal Aller, ninguno de los detenidos mostró intenciones ni realizó movimientos que indiquen un intento de homicidio. El señor Pizango nunca empuñó el arma ni apuntó al burgomaestre, precisó la magistrada en declaraciones exclusivas.



Pizango fue detenido con un revólver y municiones, motivo por el cual cumple nueve meses de prisión preventiva por posesión ilegal de armas. Según su testimonio, llevaba el arma para defensa personal debido a su trabajo en el rubro de construcción y no contaba con antecedentes penales.



La supuesta alerta inicial del atentado habría provenido de una mujer cuya identidad sigue siendo desconocida. La fiscal también cuestionó la existencia del informe de inteligencia policial que habría motivado la intervención.



En cuanto a Alexander Castro Lara, la Fiscalía señaló que la versión sobre una granada hallada durante su captura también presenta inconsistencias. Hasta la fecha, no existen imágenes de cámaras de seguridad que confirmen la versión policial ni permitan identificar a la mujer que habría alertado sobre el supuesto ataque.

