Abogados penalistas analizan responsabilidad de suboficial Magallanes tras muerte de Eduardo Ruiz.

Policías no debían portar armas durante la marcha del 15 de octubre, según documento oficial.

Fiscal descarta intento de atentado contra Rafael López Aliaga.

Orquestas rechazan posible toque de queda en Lima Metropolitana.

Panamericana Televisión inicia una nueva era con la productora Susana Umbert y grupo Paltarumi.

Presidente Jerí respalda labor de la Policía y destaca que su gestión es de puertas abiertas.

Extorsionadores vuelven a amenazar a empresario del Rímac: "No tengo apoyo de las autoridades".

Tony Succar posterga su concierto en Lima por la ola de inseguridad: "estamos muy preocupados".

Empresarios rechazan proyecto que plantea descontar pagos por extorsión del impuesto a la renta.

Caso Eduardo Ruiz: testimonios de policías involucrados en su muerte durante manifestaciones.

Abogado de policía Magallanes dice que su defendido no es autor del disparo que mató a Eduardo Ruiz.

Sigrid Bazán presenta denuncia constitucional contra presidente José Jerí.

Piden cierre del Centro Histórico de Lima ante protestas: medida afectaría al turismo y comerciantes.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

