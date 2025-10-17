GRABADO el 17-10-2025

Abogados penalistas analizan responsabilidad de suboficial Magallanes tras muerte de Eduardo Ruiz

Tras la confirmación de que el suboficial de tercera Luis Magallanes, adscrito a la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien efectuó el disparo que terminó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz durante la marcha del 15 de octubre en el centro de Lima, por parte del jefe de la PNP Óscar Arriola, varios abogados penalistas analizaron la responsabilidad del agente policial.



ABOGADOS PENALISTAS OPINAN



El abogado Julio Rodríguez señaló que la Policía cuenta con protocolos claros para actuar durante manifestaciones y que el uso del arma sin orden constituye un exceso, por lo que quien debería responder es quien cometió dicho exceso.



Por su parte, Vladimir Padilla cuestionó la versión del suboficial, considerando inexplicable que haya sacado el arma al momento de retirarse tras cumplir con su labor. "No tenemos claridad si fue un delito doloso o imprudente ... un policía que disparó contra una persona no puede seguir siendo policía, pero se tiene que investigar si disparó o no", aclaró.



En contraste, Luis Lamas Puccio sostuvo que cualquier policía en ejercicio está autorizado a usar su arma de fuego bajo ciertas circunstancias y que no necesariamente necesita permiso de un superior. Añadió que el arma es un medio de defensa tanto para el policía como para la sociedad, y que emitir juicios categóricos sobre la actuación de Magallanes sería una irresponsabilidad. "Se tiene que investigar con cautela", dijo.

