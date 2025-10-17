GRABADO el 17-10-2025

Tony Succar posterga su concierto en Lima por la ola de inseguridad: "estamos muy preocupados"

El músico y productor peruano Tony Succar confirmó la postergación de su concierto Los Sueños Se Cumplen, previsto para el 13 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, debido al clima de inseguridad que atraviesa el país. A través de un video difundido en sus redes sociales, el artista expresó que no se trata de una cancelación, sino de una pausa necesaria para ofrecer el show que el Perú se merece, con toda el alma.



El ganador del Grammy Latino explicó que la decisión fue tomada tras varios días de evaluación junto con su equipo de producción y la empresa organizadora del evento. Ha sido una decisión muy difícil, estuvimos conversando todos estos días tratando de ver qué hacer, pero viendo todo lo que está pasando en mi país, estamos muy conmovidos y preocupados, afirmó el percusionista peruano.



LLAMADO A LA UNIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA



Succar mencionó que uno de los hechos que más lo impactó fue el reciente video de la agrupación Armonía 10, cuyos integrantes aparecieron cantando con chalecos antibalas. Saber que hay gente que vive con el miedo de simplemente salir a trabajar tranquilos es una locura, expresó. En ese sentido, el músico hizo un llamado a la reflexión nacional: Todos tenemos que alzar la voz, unirnos y poner el hombro para que las cosas cambien por un mejor país para todos.



NUEVA FECHA POR ANUNCIAR



El artista aseguró que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha del concierto, la cual será comunicada próximamente. Además, informó que las devoluciones estarán disponibles desde el 17 de octubre para quienes no puedan asistir al evento reprogramado. Gracias por su cariño, su comprensión y por siempre estar ahí, expresó Succar al finalizar su mensaje, reafirmando su compromiso con el público peruano y su esperanza de que las cosas van a mejorar.

Desde 24 Horas

Abogados penalistas analizan responsabilidad de suboficial Magallanes tras muerte de Eduardo Ruiz.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

Policías no debían portar armas durante la marcha del 15 de octubre, según documento oficial.

Fiscal descarta intento de atentado contra Rafael López Aliaga.

Orquestas rechazan posible toque de queda en Lima Metropolitana.

Panamericana Televisión inicia una nueva era con la productora Susana Umbert y grupo Paltarumi.

Presidente Jerí respalda labor de la Policía y destaca que su gestión es de puertas abiertas.

Extorsionadores vuelven a amenazar a empresario del Rímac: "No tengo apoyo de las autoridades".

Tony Succar posterga su concierto en Lima por la ola de inseguridad: "estamos muy preocupados".

Empresarios rechazan proyecto que plantea descontar pagos por extorsión del impuesto a la renta.

Caso Eduardo Ruiz: testimonios de policías involucrados en su muerte durante manifestaciones.

Abogado de policía Magallanes dice que su defendido no es autor del disparo que mató a Eduardo Ruiz.

Sigrid Bazán presenta denuncia constitucional contra presidente José Jerí.

Piden cierre del Centro Histórico de Lima ante protestas: medida afectaría al turismo y comerciantes.

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.