Enrique Castillo: "Si el presidente recibe a todo el mundo, nadie querrá hablar con los ministros"

El analista político, Enrique Castillo, se pronunció sobre la ronda de diálogo iniciada por el presidente de la República, José Jerí, con diversas autoridades regionales y Municipales a fin de llegar a consensos que permitan un trabajo articulado en beneficio de la población.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el analista destacó la postura dialogante del nuevo mandatario, sin embargo, indicó que el tener contacto directo con su persona perjudicaría la comunicación con los ministros de Estado.

"Es bueno tener a un presidente que tenga apertura, que sepa dialogar, que sepa recibir a la gente, pero si el presidente va a empezar a recibir a todo el mundo, lo que va a ocurrir es que nadie va a querer hablar con los ministros, van a querer hablar con el presidente directamente, eso tiene su lado bueno y su lado malo", dijo.

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PREMIER?

Cabe precisar que el día de hoy el presidente José Jerí tomaría juramento al nuevo Gabinete Ministerial. Diversos medios informan que el abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, sería el nuevo premier.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

