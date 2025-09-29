GRABADO el 29-09-2025

¿Quién es Pequeño J?: narco peruano sería autor de triple feminicidio en Argentina El Comercio

¿Quién es Pequeño J? La justicia argentina lo señala como el narco peruano acusado de ordenar el brutal femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, jóvenes asesinadas y descuartizadas en Buenos Aires.



Según las investigaciones, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, de 23 años, habría dirigido la organización criminal que transmitió las torturas por redes sociales como un acto de disciplinamiento tras un presunto robo de droga.



Hoy se encuentra prófugo y es buscado por la Interpol bajo una orden de captura internacional. El caso ya tiene seis detenidos y sigue generando conmoción en Argentina y la región.



