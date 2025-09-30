GRABADO el 30-09-2025

Conoce más sobre el Bata Childrens Program

Una jornada que celebró la visión de Tomás Bata y el compromiso global de la marca con las comunidades.

A través del Bata Childrens Program, colaboradores de todo el mundo participaron como voluntarios en proyectos de educación, salud, mentoría y sostenibilidad que ya han beneficiado a más de 400,000 niños en 23 países.

En Perú, la iniciativa se desarrolla junto a Fe y Alegría y Aldeas Infantiles SOS, impactando la vida de miles de niños y jóvenes con nuevas oportunidades para su futuro.

