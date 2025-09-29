GRABADO el 29-09-2025

Plan de paz para Gaza: alto el fuego, desarme de Hamás y retirada israelí El Comercio

El presidente de EEUU, DonaldTrump, aseguró en Washington que Estados Unidos está muy cerca de lograr la paz en Gaza, tras reunirse con el primer ministro israelí BenjaminNetanyahu.



Trump afirmó que Netanyahu aceptó un plan de paz que contempla un alto el fuego inmediato, el desarme de Hamás y una retirada israelí por etapas. El presidente lo describió como un día histórico y agradeció a Netanyahu por comprometerse con el proceso.



Aunque Hamás aún no ha dado su aprobación, Trump expresó su confianza en que el grupo islamista palestino acepte el acuerdo. La comunidad internacional sigue con atención este intento de poner fin a la guerra en Medio Oriente.



