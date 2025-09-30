GRABADO el 30-09-2025

¿Nuevo fusil de Colombia destronará a los fusiles Galil de fabricación israelí? El Comercio

La Industria Militar (Indumil) presentó el primer fusil de combate fabricado en Colombia, desarrollado en la planta de Soacha y diseñado para reemplazar progresivamente los Galil de origen israelí. El proyecto, impulsado tras la ruptura con Israel y la política del gobierno de Gustavo Petro, busca dotar a la fuerza pública de un arma más ligera (15), más económica (25) y con mayor autonomía de producción.



Indumil proyecta una producción escalonada que alcanzaría 80.000 fusiles al año y un reemplazo gradual que podría sumar cerca de 400.000 unidades en cinco años. Las nuevas piezas combinan acero y polímero, prometen menores costos logísticos y la opción de abastecer también mercados internacionales. Sin embargo, expertos advierten sobre la capacidad industrial real y el impacto fiscal de una producción de ese volumen.



En contexto: el anuncio llega tras la suspensión de compras a Israel por la ofensiva en Gaza y el debilitamiento reciente de compras externas (incluida la revisión de compras con EE. UU.), con el objetivo declarado de garantizar autonomía y soberanía en materia de defensa.



