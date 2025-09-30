GRABADO el 30-09-2025

¿Nuevo fusil de Colombia destronará a los fusiles Galil de fabricación israelí? El Comercio

La Industria Militar (Indumil) presentó el primer fusil de combate fabricado en Colombia, desarrollado en la planta de Soacha y diseñado para reemplazar progresivamente los Galil de origen israelí. El proyecto, impulsado tras la ruptura con Israel y la política del gobierno de Gustavo Petro, busca dotar a la fuerza pública de un arma más ligera (15), más económica (25) y con mayor autonomía de producción.

Indumil proyecta una producción escalonada que alcanzaría 80.000 fusiles al año y un reemplazo gradual que podría sumar cerca de 400.000 unidades en cinco años. Las nuevas piezas combinan acero y polímero, prometen menores costos logísticos y la opción de abastecer también mercados internacionales. Sin embargo, expertos advierten sobre la capacidad industrial real y el impacto fiscal de una producción de ese volumen.

En contexto: el anuncio llega tras la suspensión de compras a Israel por la ofensiva en Gaza y el debilitamiento reciente de compras externas (incluida la revisión de compras con EE. UU.), con el objetivo declarado de garantizar autonomía y soberanía en materia de defensa.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

