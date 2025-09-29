GRABADO el 29-09-2025

EN VIVO: Trump y Netanyahu dan conferencia de prensa desde la Casa Blanca El Comercio

En una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz para la guerra en la Franja de Gaza, el presidente norteamericano, Donald Trump, ya mantiene un cara a cara en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que llega a este encuentro en medio de fuertes cuestionamientos internacionales y presiones para poner fin al conflicto. Tengo mucha confianza, dijo Trump al ser preguntado sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo. Poco después le estrechó la mano a Netanyahu y ambos entraron en la Casa Blanca.



noticiashoy breakingnews internacionales Trump Netanyahu CasaBlanca Gaza Israel Palestina planDePaz



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



reunión Trump Netanyahu Casa Blanca

Trump y Netanyahu plan de paz Gaza

guerra en Gaza negociación paz

Trump confianza en acuerdo Gaza

Netanyahu cuestionamientos internacionales

presiones a Israel conflicto Palestina

plan de paz en Medio Oriente

Trump Netanyahu Estados Unidos Israel

encuentro en la Casa Blanca Gaza

Donald Trump conferencia paz Gaza

Netanyahu bajo presión internacional

Trump Netanyahu estrechan manos

paz en Gaza última hora

Israel Palestina conversaciones paz

Trump mediador en Gaza

Netanyahu visita Estados Unidos

Trump reunión diplomática Gaza

plan internacional detener guerra Gaza

Trump Netanyahu transmisión en vivo

noticias Medio Oriente hoy

Desde EL COMERCIO

Marco Rubio presiona a Trump para derrocar a Maduro con plan de la CIA El Comercio.

¿Nuevo fusil de Colombia destronará a los fusiles Galil de fabricación israelí? El Comercio.

Paro de transporte 2 de octubre: ¿qué empresas acatarán la medida y en qué zonas? El Comercio.

Trump advierte a Hamás: aceptar plan de paz o enfrentar las consecuencias El Comercio.

CARLOS CACHO NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO.

EN VIVO: Donald Trump envía importante mensaje desde su despacho oval El Comercio.

Conoce más sobre el Bata Childrens Program.

Betssy Chávez podría ser inhabilitada 10 años por golpe de Pedro Castillo Mirada de Fondo.

¿Quién es Pequeño J.?: narco peruano vinculado a triple feminicidio en Argentina El Comercio.

¿Estado de Conmoción Externa decretado por Maduro lo protege de EE.UU.? El Comercio.

Estado de conmoción externa en Venezuela: ¿qué significa el decreto de Maduro? El Comercio.

¿Quién es Pequeño J?: narco peruano sería autor de triple feminicidio en Argentina El Comercio.

Plan de paz para Gaza: alto el fuego, desarme de Hamás y retirada israelí El Comercio.

EN VIVO: Trump y Netanyahu dan conferencia de prensa desde la Casa Blanca El Comercio.

¡HISTÓRICO! JOWELL EN LA CASA UNO MÁS ENVIVO.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.