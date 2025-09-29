EN VIVO: Trump y Netanyahu dan conferencia de prensa desde la Casa Blanca El Comercio
En una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz para la guerra en la Franja de Gaza, el presidente norteamericano, Donald Trump, ya mantiene un cara a cara en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que llega a este encuentro en medio de fuertes cuestionamientos internacionales y presiones para poner fin al conflicto. Tengo mucha confianza, dijo Trump al ser preguntado sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo. Poco después le estrechó la mano a Netanyahu y ambos entraron en la Casa Blanca.
noticiashoy breakingnews internacionales Trump Netanyahu CasaBlanca Gaza Israel Palestina planDePaz
Desde EL COMERCIO
