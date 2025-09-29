GRABADO el 29-09-2025

Estado de conmoción externa en Venezuela: ¿qué significa el decreto de Maduro? El Comercio

El gobierno de Venezuela decretó el estado de conmoción externa, otorgando poderes especiales a NicolásMaduro para enfrentar lo que considera una invasión inminente de EstadosUnidos, ordenada por DonaldTrump.

La vicepresidenta DelcyRodríguez anunció que, bajo este decreto, el Ejecutivo puede limitar garantías constitucionales, tomar medidas extraordinarias en lo social, económico y político, y juzgar a quienes apoyen un plan militar extranjero.

Según la Ley de Estados de Excepción, este mecanismo se activa en caso de conflicto externo que ponga en peligro la seguridad nacional. Caracas asegura que la medida busca movilizar a toda la sociedad venezolana frente a las amenazas de Washington.

noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela Maduro Trump DelcyRodríguez EstadosUnidos ConmociónExterna crisis

