Marco Rubio presiona a Trump para derrocar a Maduro con plan de la CIA El Comercio
Según un reportaje de The New York Times, altos funcionarios de la CasaBlanca, liderados por MarcoRubio, han intensificado la presión sobre DonaldTrump para derrocar a NicolásMaduro y acabar con el régimen chavista en Venezuela.
Rubio asegura que Maduro es un dirigente ilegítimo que supervisa la exportación de drogas a EEUU, representando una amenaza inminente. Con apoyo de JohnRatcliffe y StephenMiller, el senador impulsa una estrategia más agresiva con información de la CIA, mientras la oposición venezolana evalúa escenarios ante la posible caída del régimen.
En paralelo, Trump firmó una orden para usar al ejército contra los cárteles y desplegó una fuerza naval en el Caribe, con operaciones militares que ya han dejado más de 20 muertos. Además, el Departamento de Estado aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por Maduro, acusado de narcotráfico.
