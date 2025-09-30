GRABADO el 30-09-2025

Marco Rubio presiona a Trump para derrocar a Maduro con plan de la CIA El Comercio

Según un reportaje de The New York Times, altos funcionarios de la CasaBlanca, liderados por MarcoRubio, han intensificado la presión sobre DonaldTrump para derrocar a NicolásMaduro y acabar con el régimen chavista en Venezuela.



Rubio asegura que Maduro es un dirigente ilegítimo que supervisa la exportación de drogas a EEUU, representando una amenaza inminente. Con apoyo de JohnRatcliffe y StephenMiller, el senador impulsa una estrategia más agresiva con información de la CIA, mientras la oposición venezolana evalúa escenarios ante la posible caída del régimen.



En paralelo, Trump firmó una orden para usar al ejército contra los cárteles y desplegó una fuerza naval en el Caribe, con operaciones militares que ya han dejado más de 20 muertos. Además, el Departamento de Estado aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por Maduro, acusado de narcotráfico.



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela Maduro Trump MarcoRubio CIA Caribe chavismo



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Marco Rubio plan contra Maduro

Trump estrategia Venezuela Caribe

derrocar a Nicolás Maduro 2025

Rubio CIA estrategia Venezuela

oposición venezolana María Corina Machado

recompensa 50 millones Maduro narcotráfico

Trump operaciones militares Caribe

Pentágono despliegue naval Venezuela

The New York Times Marco Rubio Maduro

acusaciones DOJ contra Nicolás Maduro

Maduro fugitivo justicia EEUU

alianza Cuba Venezuela chavismo

Trump Rubio presión internacional

fuerza naval EEUU contra narcotráfico

operaciones militares en el Caribe

María Corina Machado Dama de Hierro

Venezuela crisis política internacional

Rubio hijo migrantes cubanos Trump

Trump campaña militar contra Maduro

últimas noticias Venezuela hoy

Desde EL COMERCIO

EE.UU. cierra su gobierno: las 5 claves para entender la crisis en el Congreso El Comercio.

Maduro recibe doctorado militar en medio de tensión con EE.UU. El Comercio.

jowell INAUGURA SU ESCUELA DE REGGAETON.

Imágenes del mortal terremoto de 6.9 en Filipinas El Comercio.

Capturan al narco peruano 'Pequeño J' por triple crimen en Argentina El Comercio.

PARO DE TRANSPORTISTAS: ESTE JUEVES DESDE LAS 5 P.M. SIGUE EN VIVO LO QUE pasaenlacalle.

Pequeño J detenido en Perú: acusado de brutal asesinato de tres jóvenes argentinas El Comercio.

WENDY SULCA Y EL NEO PERREO ANDINO UNO MÁS ENVIVO.

Terremoto de 6.9 en Filipinas: muertos, heridos y cientos de réplicas en Cebú El Comercio.

Nuevo Director General de la PNP promete "limpiar toda la institución" Mirada de Fondo.

Descubre a los 10 los ganadores del cambio UPC UPC.

EN VIVO: Donald Trump envía importante mensaje desde su despacho oval El Comercio.

Pete Hegseth anuncia nuevo estándar para soldados: "no más barbas ni diversidad" El Comercio.

Marco Rubio presiona a Trump para derrocar a Maduro con plan de la CIA El Comercio.

¿Nuevo fusil de Colombia destronará a los fusiles Galil de fabricación israelí? El Comercio.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.