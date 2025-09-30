GRABADO el 30-09-2025

Betssy Chávez podría ser inhabilitada 10 años por golpe de Pedro Castillo Mirada de Fondo

La posible inhabilitación de Betssy Chávez para ejercer cargos públicos ahora en manos del pleno del Congreso es analizada por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este martes 30 de setiembre.



BetsyChávez PedroCastillo CongresoPerú GolpedeEstado PolíticaPeruana NoticiasPerú



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Sitio web: http://elcomercio.pe



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

