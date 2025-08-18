GRABADO el 18-08-2025

El insólito pedido de Trump a Zelenski para garantizar el fin de la guerra

A pocas horas de la esperada cumbre en Washington entre el presidente de EEUU, DonaldTrump, y el mandatario de Ucrania, VolodymyrZelenski, el republicano lanzó un mensaje que indignó a Kiev y a sus aliados europeos. A través de su red Truth Social, Trump exigió que Ucrania renuncie a Crimea y a su intento de unirse a la OTAN como condición para alcanzar la paz con Rusia.



Trump, que recibe a Zelenski acompañado de líderes europeos en el Despacho Oval, se mostró más receptivo a las demandas rusas tras su reciente cumbre en Alaska con Putin. Zelenski puede acabar la guerra casi inmediatamente si quiere, o puede seguir peleando, declaró el presidente estadounidense, repitiendo un mensaje que genera alarma en Kiev.



De acuerdo con filtraciones diplomáticas, Putin habría propuesto quedarse con el control total del Donbás, incluidas zonas aún bajo control ucraniano, a cambio de congelar la línea de frente. Además, insistió en bloquear la entrada de Ucrania en la OTAN y limitar el suministro de armas occidentales como condiciones para un alto al fuego duradero.



noticiashoy breakingnews internacionales Trump Zelenski Putin Crimea Donbás Ucrania OTAN



