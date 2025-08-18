Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga disputarán segunda vuelta Mirada de Fondo
Los resultados de las elecciones en Bolivia con el paso a la segunda vuelta de dos candidatos de derecha: Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga, tras 20 años de hegemonía del partido de Evo Morales, son analizados por Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este lunes 18 de agosto.
noticiashoy breakingnews internacionales Bolivia EleccionesBolivia RodrigoPazPereira JorgeQuiroga DianaSeminario MiradadeFondo segundavuelta
