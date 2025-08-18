GRABADO el 18-08-2025

¿Qué pasó con Diego Fernández?: sus restos fueron encontrados tras 40 años El Comercio

Cuatro décadas de misterio rodean el caso de Diego Fernández Lima, desaparecido en Buenos Aires. Un hallazgo óseo inesperado reabre preguntas sobre su muerte y los posibles responsables. ¿Qué secretos oculta este trágico suceso? Desaparición Misterio Argentina Coghlan Investigación CasoSinResolver

Desde EL COMERCIO

EN VIVO: Zelenski se reúne con Trump en Washington tras cumbre con Putin El Comercio.

El insólito pedido de Trump a Zelenski para garantizar el fin de la guerra El Comercio.

NOS VISITA HAYIMI UNOMÁS ENVIVO.

HECTOD OPINA SOBRE DAMIAN CLUB.

¿Qué pasó con Diego Fernández?: sus restos fueron encontrados tras 40 años El Comercio.

¿Perú desaprueba a Dina Boluarte y Rafael López Aliaga?: qué dice la encuesta Datum TQH EN VIVO.

¿Por qué Trump ha emprendido una cacería contra indigentes? El Comercio.

EE.UU. despliega tropas militares en mar del caribe contra 'narcos' El Comercio.

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga disputarán segunda vuelta Mirada de Fondo.

¿Por qué Trump desplegó tropas en Washington DC si el crimen está bajando? El Comercio.

Elecciones en Bolivia: empresario Samuel Doria y Jorge Quiroga entre los favoritos El Comercio.

Ataque israelí destruye infraestructura energética de los hutíes en Yemen El Comercio.

La continuidad de Néstor Gorosito no depende del título nacional: Entrevista a Franco Navarro M.

Isabela Merced: Nunca pensé que una canción mía se podía convertir en una salsa. El Comercio.

Diego Fernández: el crimen que conmociona Argentina después de 4 décadas El Comercio.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

EN VIVO: Zelenski se reúne con Trump en Washington tras cumbre con Putin El Comercio

video

El insólito pedido de Trump a Zelenski para garantizar el fin de la guerra El Comercio

video

NOS VISITA HAYIMI UNOMÁS ENVIVO

video

HECTOD OPINA SOBRE DAMIAN CLUB

video

¿Qué pasó con Diego Fernández?: sus restos fueron encontrados tras 40 años El Comercio

video

¿Perú desaprueba a Dina Boluarte y Rafael López Aliaga?: qué dice la encuesta Datum TQH EN VIVO

video

¿Por qué Trump ha emprendido una cacería contra indigentes? El Comercio

video

EE.UU. despliega tropas militares en mar del caribe contra 'narcos' El Comercio

video

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga disputarán segunda vuelta Mirada de Fondo

video

¿Por qué Trump desplegó tropas en Washington DC si el crimen está bajando? El Comercio

video

Elecciones en Bolivia: empresario Samuel Doria y Jorge Quiroga entre los favoritos El Comercio

video

Ataque israelí destruye infraestructura energética de los hutíes en Yemen El Comercio

video

La continuidad de Néstor Gorosito no depende del título nacional: Entrevista a Franco Navarro M

video

Isabela Merced: Nunca pensé que una canción mía se podía convertir en una salsa. El Comercio

video

Diego Fernández: el crimen que conmociona Argentina después de 4 décadas El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo